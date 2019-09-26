«Талібан» зняв заборону на вакцинацію ВООЗ на підконтрольній йому території Афганістану

Бойовики «Талібану» в Афганістані зняли заборону на роботу Всесвітньої організації охорони здоров’я на підконтрольних цьому угрупованню афганських територіях.

Таким чином скасоване квітневе рішення «Талібану», яким ця екстремістська група заборонила на окупованій нею території Афганістану роботу ВООЗ і Міжнародного комітету Червоного Хреста, звинувативши їх у здійсненні «підозрілої» діяльності, пов’язаної з кампанією вакцинації від поліомієліту.

«Після врахування недоліків і після постійних контактів і зустрічей із нашими представниками ВООЗ отримала дозвіл на свою діяльність», – йдеться в повідомленні речника талібів Забігулла Муджадхід.

У своїй заяві від 25 вересня таліби запропонували гарантію безпеки для працівників ВООЗ. Однак угруповання наполягає на тому, щоб ВООЗ проводила лише роботи, пов’язані зі здоров’ям, отримувала дозвіл екстремістів перед тим, як наймати працівників, та проводила кампанії з вакцинацією лише в медичних центрах.

У ВООЗ наразі не коментували це повідомлення.

Заборона на роботу гуманітарних груп загрожувала посиленням гуманітарної кризи в Афганістані, одній із трьох країн світу, де є спалах поліомієліту.

15 вересня таліби скасували свою заборону на діяльність МКЧХ і відновили гарантію безпеки співробітників Червоного Хреста, які здійснюють гуманітарну роботу в Афганістані, проте ВООЗ тоді не згадували.

Таліби контролюють або є активними у більш ніж половині зі 410 районів Афганістану.

Центральний уряд у Кабулі, який підтримує Захід, бореться з талібами за контроль над країною.

На початку цього місяця президент США Дональд Трамп розпорядився перервати мирні переговори з талібами, які велися в столиці Катару Досі і привели до вироблення проєкту угоди про мирне врегулювання, після терактів у Кабулі, однією з жертв яких став американський військовий.

18 вересня таліби заявили, що «двері відчинені» для відновлення переговорів зі США, незважаючи на продовження насильства напередодні президентських виборів в Афганістані.