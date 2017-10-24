У боротьбі з поліомієлітом у світі залишилось ще чимало праці

У всьому світі є лише дві країни, де діти можуть захворіти на поліомієліт – це Афганістан і Пакистан. У цих країнах вірус цієї недуги не поширений усюди, він обмежується лише до невеликих віддалених районів.

Приблизно 30 років тому вірус поліомієліту (або поліо) паралізував щодня тисячу дітей у 125 країнах світу. Ця кількість різко зменшилася завдяки глобальним зусиллям боротьби з недугою.

Керол Пандак з організації Rotary International каже, що це були величезні зусилля. «Сотні тисяч медичних працівників щодня імунізують дітей у міських районах, у віддалених місцевостях, у різних місцях», – каже Пандак.

Першою організацією, яка сприяла глобальним зусиллям покласти край поліо, була Rotary International. З того часу вона стала партнером організації Глобальна ініціатива з усунення поліо (Global Polio Eradication Іnitiative), ЮНІСЕФ і Фундації Білла і Мелінди Ґейтс.

Колись медичні працівники в деяких країнах ризикували своїм життям, щоб вакцинувати дітей. Пандак каже, що працівники, які вакцинують дітей, є з громад, у яких вони допомогли пом’якшити деякі з питань безпеки. У районах конфліктів, каже Пандак, їх супроводжують службовці безпеки. Ключем до цього, додає вона, є спостережна акція, щоб знайти кожну дитину і вакцинувати її.

Доктор Флавія Бустрео із Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) каже, що нинішнім завданням є знайти абсолютно всіх дітей і тримати цей рівень протягом щонайменше трьох років, лише для того, щоб переконатися, що вірус уже не поширюється. Ключем до того, є те, щоб зареєструвати всі випадки і щоб дітей вакцинувати.

Глобальна ініціатива з усунення поліо розвинула мережу лабораторій у всьому світі, які можуть виявити хворобу. Втримання цих лабораторій і розповсюдження вакцини – це величезне завдання і кошти.

Поліомієліт зустрічається лише серед людей. Він не заражає тварин, отже може бути усунутий. Доктор Дейвид Набарро з ООН каже, що найважчою частиною кампанії є закінчення боротьби, тому що уряди і організації мусять продовжувати свої зобов’язання до часу, коли вже більше немає випадків зараження. Ми мусимо бути пильними і до часу виявлення останнього випадку і захисту кожної людини».

Коли буде зареєстровано останній випадок зараження поліомієлітом, потрібно ще три роки для запевнення, що це дійсно останній випадок. Це означає, для прикладу, що коли цього року буде виявлено останній випадок, всі ці програми продовжуватимуться до 2020 року. Саме тому темою цьогорічного Всесвітнього дня боротьби з поліомієлітом, яке відзначають 24 жовтня, є гасло «Ми ще не завершили праці».

Супрун: показники вакцинації в Україні від поліомієліту зростають, але цього недостатньо

Показники вакцинації від поліомієліту в Україні зростають, але цього недостатньо для надійного захисту, заявила 24 жовтня виконувачка обов'язків міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун у Facebook.

«Дуже важливо, щоби зараз кожен департамент та управління охорони здоров’я разом із МОЗ працювали не лише над роз’ясненням важливості вакцинації, але й над повною забезпеченістю вакцинами», – написала Супрун.

Вона наголосила, що вакцинація від поліомієліту безпечна й ефективна, оскільки потрапляє до лікарень після тривалих досліджень. Супрун додала, що багато інфекцій, яким можна запобігти за допомогою вакцинації, спричиняють хворобу, що вимагає тривалого й дорогого лікування.

«Часто наслідки хвороби залишаються на все життя – за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на 200 людей, які хворіють на поліомієліт, в однієї настане невідворотний параліч ніг. Натомість держава дає можливість безкоштовно отримати щеплення від найбільш небезпечних вакцинокерованих хвороб», – підкреслила Супрун.

У серпні Міністерство охорони здоров’я України опублікувало статистику, відповідно до якої за перші три місяці 2017 року щеплення проти поліомієліту отримали 13,9% дітей віком до 1 року.