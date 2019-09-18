Рада Безпеки ООН продовжила мандат місії в Афганістані

Рада Безпеки ООН 17 вересня одноголосно схвалила продовження політичної місії ООН в Афганістані, в останній момент зумівши подолати опір Китаю, який погрожував заблокувати резолюцію, якщо в тексті не буде згадки про інфраструктурний проект «Один пояс – один шлях».

У підсумковому варіанті тексту, який підготували Німеччина та Індонезія, проект не згадується, повідомляє російська служба «Голосу Америки».

Резолюції, що санкціонували місію у 2016-му, 2017-му і 2018-му роках, включали формулювання, які вітають такі ініціативи, як «Один пояс – один шлях», в інтересах розвитку торгівлі та транспортної системи, проте в березні США і деякі інші члени Ради Безпеки заявили, що більше не підтримують такий текст.

Тоді члени Радбезу домовилися продовжити мандат місії ООН зі сприяння Афганістану на півроку. Цей термін закінчується 17 вересня. Голосування, спочатку призначене на понеділок, 16 вересня, перенесли на вівторок, щоб провести подальші переговори, оскільки Китай дав зрозуміти, що готовий заблокувати резолюцію.

Для прийняття резолюції необхідно дев’ять голосів «за» і відсутність вето з боку п’яти постійних членів Ради безпеки: США, Китаю, Франції, Росії та Великобританії.

Місія ООН в Афганістані, яка почала роботу в 2002 році, допомагає країні готуватися до намічених на 28 вересня виборів і націлена на просування мирних переговорів між афганським урядом і Талібаном.

Переговори з США і Талібаном раніше цього місяця закінчилися.

Наразі в Афганістані перебувають 14000 американських військовослужбовців і тисячі військових з інших країн НАТО.