Спікер Палати представників США та голова Пентагону прибули з несподіваним візитом до Афганістану

Голова Пентагону Марк Еспер, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі та кілька чільних представників Конгресу прибули з неанонсованим візитом до Афганістану 20 жовтня. Вони зустрілися з президентом Афганістану Ашрафом Гані.

Це була перша поїздка Еспера до Афганістану з початку його роботи на посаді міністра оборони США в липні. Ймовірно, вона сигналізує про нову спробу Сполучених Штатів завершити найдовшу війну в американській історії.

США разом із міжнародною коаліцією упродовж 18 років ведуть війну з угрупованнями «Аль-Каїда» й «Талібаном».

Еспер зустрівся з деякими із 14 тисяч американських солдатів, які перебувають в Афганістані.

За даними Associated Press, міністр сказав журналістам, які були разом з ним, що Вашингтон може скоротити кількість американських військових в Афганістані до близько 8 600, що не завдасть шкоди боротьбі з тероризмом.

У вересні президент США Дональд Трамп зупинив мирні переговори з «Талібаном».

Рух «Талібан» як передумову мирних переговорів безпосередньо з владою Афганістану називає повне виведення з країни всіх іноземних військ. Зараз цих військ, головно американських, у рамках навчальної, допоміжної і дорадчої місії під проводом НАТО в Афганістані перебуває близько 20 тисяч. В окремих випадках деякі американські сили залучаються й до контртерористичних операцій.