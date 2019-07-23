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23 Липень 2019, Київ 21:27
Новини | Міжнародні

Сенат США затвердив нового голову Пентагону

Еспер отримав у Сенаті 90 голосів зі 100

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Сенат США затвердив нового голову Пентагону.

Марк Еспер отримав 90 голосів зі 100, вісім сенаторів виступили проти його призначення.

Еспер – ветеран армії США. Він закінчив відому військову академію Вест-Пойнт, служив в Іраку.

Наприкінці 2018 року генерал Джеймс Меттіс подав у відставку з посади голови Міністерства оборони США. Причиною відставки Меттіса стала нібито незгода із рішенням президента США вивести американські війська з Сирії.

Із 1 січня обов’язки керівника Пентагону виконував Патрік Шенаген. У червні він звільнився у зв’язку із сімейними обставинами. Президент США Дональд Трамп прийняв його відставку.

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