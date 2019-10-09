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09 Жовтень 2019, Київ 09:56
Новини | Міжнародні

Німеччина депортувала понад 40 прохачів притулку з Афганістану

За даними ООН, за перше півріччя 2019-го в афганському конфлікті загинули понад 1300 мирних жителів

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Німеччина депортувала ще одну групу прохачів притулку з Афганістану, повідомило 9 жовтня німецьке інформаційне агентство dpa.

За його даними, йдеться про 44-х афганців, що прибули з Кабула. Це вже 28-ма група, депортована з країни від грудня 2016 року. Відтоді загалом 720 афганців були повернуті в свою країну, що викликало неоднозначні оцінки таких дій влади у німецькому суспільстві.

За даними ООН, за перше півріччя 2019-го в афганському конфлікті загинули понад 1300 мирних жителів. Правозахисники кажуть, що кожна дитина, яка народилася і виросла в Афганістані за останні 18 років, постраждала від війни і конфліктів.

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