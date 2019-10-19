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19 Жовтень 2019, Київ 21:57
Новини | Міжнародні

Туреччина і курди звинувачують одне одного в порушенні перемир’я в Сирії

Туреччина 17 жовтня погодилася припинити вогонь на північному сході Сирії на п’ять діб

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Сторони конфлікту на півночі Сирії – Туреччина і сирійські курди – звинувачують одне одного в порушенні режиму припинення вогню, узгодженого 17 жовтня під час візиту в Анкару віцепрезидента США Майка Пенса.

У заяві турецького Міністерства оборони сказано, що «терористи», як називають у Туреччині курдські збройні формування, за 36 годин здійснили 14 нападів.

Турецькі військові заявляють, що самі дотримуються перемир’я.

Зі свого боку, курди звинувачують Туреччину в порушенні перемир’я і продовження наступу на їхні позиції в Рас аль-Айні.

Проте інтенсивність бойових дій після оголошення про припинення вогню, як відзначають спостерігачі, істотно нижча.

Президент США Дональд Трамп напередодні ввечері знову привітав перемир’я, написавши в твітері, що воно врятувало тисячі життів.

Сирійська армія прибуває в зону турецької операції проти курдів – відео
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Сирійська армія прибуває в зону турецької операції проти курдів – відео

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Туреччина погодилася припинити вогонь на північному сході Сирії на п’ять діб, які закінчуються 22 жовтня, і при цьому поставила умову – виведення всіх курдських збройних формувань з 30-кілометрової «зони безпеки» біля кордону. Якщо ж цього не відбудеться, в Анкарі заявляли, що відновлять операцію.

22 жовтня, як очікується, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган відвідає Росію.

Російські військові разом з урядовими військами Сирії після початку турецької операції за погодженням з курдами увійшли в місто Манбідж і взяли під контроль низку інших територій на півночі Сирії, які раніше залишили американські військові.

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