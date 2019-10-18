Трамп повідомив про зміст телефонної розмови з Ердоганом: отримав запевнення щодо курдів

Президент США Дональд Трамп заявив 18 жовтня за підсумками телефонної розмови з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, що отримав від співрозмовника запевнення, що Анкара прагне припинення вогню з курдськими бійцями на півночі Сирії.

«Так само курди хочуть цього, і щоб остаточне рішення було знайдене», – заявив президент США.

«Є добра воля з обох сторін і справді хороший шанс на успіх», – вказав Трамп.

Він також заявив, що деякі європейські країни (жодної з них Трамп не назвав) «зараз готові вперше прийняти бойовиків угруповання «Ісламська держава», які походять із цих країн».

Раніше 18 жовтня Ердоган попередив, що Анкара відновить бойові дії проти курдських сил у Сирії, якщо вони не вийдуть із «зони безпеки» уздовж кордону між Туреччиною та Сирією. Після переговорів Ердогана із віце-президентом США Майком Пенсом в Анкарі Туреччина погодилася призупинити наступ на півночі Сирії на п’ять днів – поки курдські бійці вийдуть з цього району.