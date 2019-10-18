У Сирії через авіаудари Туреччини загинули 14 мирних жителів – правозахисники

У п’ятницю, 18 жовтня, у Сирії незважаючи на перемир’я внаслідок авіаударів Туреччини та союзних їй сирійських бойовиків загинули 14 мирних жителів. Про це повідомили правозахисники з Сирійської обсерваторії з прав людини.

Вісім бійців очолюваних курдами Сирійських демократичних сил також були вбиті, зазначили у правозахисній організації, що базується у Британії.

Туреччина погодилася на 5 днів призупинити військову операцію на півночі Сирії. При цьому Ердоган попередив, що Анкара відновить бойові дії проти курдських сил у Сирії, якщо вони не вийдуть із «зони безпеки» уздовж кордону між Туреччиною та Сирією.

Наземний наступ Туреччини на північ Сирії розпочався 9 жовтня. Йому передували авіанальоти та артилерійський обстріл території, яку утримують курдські сили.​

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що наступ має на меті створити «зону безпеки», а його ціль – «курдські бойовики» і члени угруповання «Ісламська держава» на півночі Сирії. Анкара вважає курдських бійців «терористами».​

Згідно з позицією Туреччини, у такій зоні змогли б знайти притулок до двох мільйонів сирійських біженців з тих 3,6 мільйонів, які мешкають у цій країні.

Перед цим сили США почали виведення військ із районів, розташованих уздовж сирійського кордону з Туреччиною, через кілька годин після того, як Вашингтон оголосив, що буде триматися осторонь планованої турецької операції проти курдських сил в північно-східній Сирії.