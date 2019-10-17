«Ця помилка гірша за те, що зробив Обама», – сенатор-республіканець Ґрем про дії Трампа щодо Сирії

Засоби масової інформації у США поширили «незвичайний лист» Трампа до президента Туреччини Ердогана. Сам Ердоган заявляє, що не хоче зустрічатися із делегацією на чолі із віце-президентом Маком Пенсом, направлену Білим домом, щоб вмовити Туреччину перестати атакувати курдів. Чому Трампа критикують навіть його прибічники? І чи відбудеться зустріч у Туреччині – думки зібрав «Голос Америки».

На тлі досі відкритого запитання – чи відбудуться американсько-турецькі переговори – засоби масової інформації у США поширили те, що називають «незвичайним листом» президента Трампа до Реджепа Таїпа Ердогана.

Оприлюднений текст починається реченнями: «Дорогий пане президенте: Досягнімо гарної угоди! Ви не хочете бути відповідальними за різанину тисяч людей, а я не хочу бути відповідальним за знищення турецької економіки – а я це зроблю». А завершується лист словами: «Не будьте дурнем! Я пізніше задзвоню».

Британська телерадіомовна корпорація Бі-Бі-Сі повідомляє, що згідно з розповіддю неназваної особи в адміністрації президента Ердогана, турецький президент був такий обурений змістом, що викинув листа у смітник і віддав наказ почати наступ в північній Сирії в той же день.

Трамп про Сирію

Дональд Трамп знову виступив із виправданням свого рішення припинити співпрацю із курдами у боротьбі з ІДІЛ і вивести американських військових із Сирії, заявивши, що він виграв на виборах, пообіцявши повернення американських військових додому.

«Сирія може мати якусь підтримку Росії. І це гаразд. Там просто багато піску. Сирії з Туреччиною доведеться досягти розв’язання через суперечку, або воюючи. Але наші люди через це гинути не будуть», – сказав Трамп 16 жовтня.

Критики американського президента кажуть, що він фактично дав згоду на турецьку операцію, яка підірвала відносний мир у регіоні і призвела до бомбардувань та боїв із сотнями жертв і тисячами біженців.

Ненсі Пелосі, яка очолює у Конгресі Палату представників, де більшість мають демократи, у середу демонстративно покинула зустріч з Дональдом Трампом у Білому домі, коли суперечка щодо дій у Сирії перетворилася у сварку.

«Ця помилка гірша за те, що зробив Обама», – сказав журналістам сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем, який зазвичай висловлювався на підтримку Трампа.

Чи відбудеться зустріч

16 жовтня Ердоган сказав, що буде говорити тільки з Дональдом Трампом і немає наміру зустрічатися із віце-президентом Майком Пенсом.

«Я стою гордо. Я з ними не зустрічаюся. Я буду говорити, коли приїде Трамп», – сказав Таїп Ердоган журналістам у середу.

Але майже одразу після того голова офіційної прес-служби Анкари Фарретін Алтун повідомив у Twitter, що у четвер Ердоган «планує зустріти делегацію США на чолі з Пенсом».

Тож, ймовірно, зустріч може відбутися.

Пенс та державний секретар Майк Помпео отримали завдання президента США Дональда Трампа домогтися припинення вогню на півночі Сирії, де турецька армія розпочала наступ на контрольовані курдами райони після раптового рішення Трампа вивести звідти американські війська.

Читайте ще:

Ердоган у Баку: «ми не оголосимо припинення вогню», а Пенс летить у Туреччину і наполягатиме

Наступ Туреччини в Сирії і наслідки для України​