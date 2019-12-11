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11 грудня 2019, Київ 09:28
Новини | Міжнародні

Ердоган заявив, що захоплюється Трампом і Путіним

Чоловік у Гамбурзі проходить повз рекламні плакати німецького виробника безалкогольних напоїв із зображенням президентів Туреччини, США і Росії (фото архівне)

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Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган 10 грудня назвав президента США Дональда Трампа та президента Росії Володимира Путіна світовими лідерами, якими він захоплюється.

Виступаючи перед студентами університету в Анкарі, Ердоган водночас заявив, що в Європі не вистачає натхненного лідера, а є «серйозна криза керівництва і вакуум лідерства».

Трампа Ердоган похвалив за відвертість.

«Подобається вам чи ні, містер Трамп – важливе ім’я. У нього немає прихованого порядку денного. Він говорить мені речі чітко і відкрито», – сказав Ердоган і додав, що відповідає Трампові взаємністю.

Аналогічно і Путіна він охарактеризував, як лідера, що нічого не приховує і відвертий з Туреччиною.

Третім чинним лідером, якому симпатизує Ердоган, – шейх Катару Тамім бін Хамад Аль Тані, якого президент Туреччини назвав «молодим і активним» лідером, який підтримує бідні країни.

Серед натхненних особистостей минулого Ердоган назвав пророка Магомета та засновника сучасної Туреччини Мустафу Кемаля Ататюрка. Відзначив він і колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера та експрем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі.

13 листопада президент США ДональдТрамп заявив про «чудову зустріч» із Ердоганом у Білому домі, водночас вказавши, що купівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 створює «серйозні виклики», які, він сподівається, можна вирішити.

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