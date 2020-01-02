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02 січня 2020, Київ 22:22
Новини | Міжнародні

Білий дім: Трамп та Ердоган погоджуються щодо необхідності деескалації в Ідлібі

Президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган, Лондон, 4 грудня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп та його турецький колега Реджеп Таїп Ердоган домовилися про необхідність деескалації напруженості в сирійській провінції Ідліб, повідомляє Білий дім 2 січня.

«Лідери погодилися з необхідністю деескалації в Ідлібі, Сирія, з метою захисту мирного населення», – йдеться в повідомленні Білого дому.

Телефонна розмова двох лідерів відбулася через день після того, як вісім людей загинули в провінції Ідліб внаслідок ракетного удару з боку сирійських урядових сил.

На північному заході Сирії лише за два тижні грудня понад 235 тисяч людей залишили свої будинки, рятуючись від бомбардувань і наступу сил президента Башара Асада, якого підтримує Росія, повідомила ООН.

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