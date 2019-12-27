Тисячі людей вимушено покинули домівки після нового наступу сил Асада в Ідлібі – ООН

На північному заході Сирії за останні два тижні понад 235 тисяч людей залишили свої будинки, рятуючись від бомбардувань і наступу сил президента Башара Асада, якого підтримує Росія, повідомила ООН.

За даними організації, така кількість жителів покинула Ідліб в період з 12 до 25 грудня. Місто Маарат-ен-Нуман і околиці залишилися практично порожніми, додали в організації.

В середині грудня урядові війська відновили наступ в провінції Ідліб. Це остання територія на захід від річки Євфрат, яку контролює озброєна сирійська опозиція. За повідомленнями гуманітарних організацій, жертвами авіаударів за останні дні стали десятки мирних жителів.

Загальна кількість мирних жителів в провінції оцінюється в 3 мільйони.

Метою нинішнього наступу вважають велике місто Маарат-ен-Нуман, через яке проходить ключове шосе, що з’єднує столицю країни Дамаск із найбільшим містом Сирії Алеппо. Сили Асада хочуть відкрити автомагістраль, що була закрита повстанцями в 2012 році.

Російська військова кампанія в Сирії почалася 30 вересня 2015 року. Міжнародна коаліція на чолі зі США неодноразово звинувачувала Москву в підтримці режиму Башара Асада. Країни Заходу звинувачують його в масових порушеннях прав людини.