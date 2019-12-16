Зв’язки Туреччини з країнами поза НАТО не суперечать інтересам альянсу – міністр оборони

Туреччина не має наміру залишати НАТО, а зв’язки Анкари з країнами поза оборонним союзом не суперечать інтересам альянсу, заявив турецький міністр оборони країни Хулусі Акар на форумі з глобальної безпеки у столиці Катару Досі 15 грудня.

«Позиція Анкари полягає в тому, що членство у військово-політичному блоці залишається незмінним. Зв'язки Туреччини з країнами, які не є членами НАТО, включно з Катаром, не суперечать інтересам альянсу. Ми ділимось із Дохою досвідом та потенціалом у всіх сферах. Курс на співпрацю з іншими країнами жодним чином не є альтернативою НАТО чи зближенню з ЄС», – твердить міністр оборони Туреччини.

Зв’язки між Туреччиною та іншим членом НАТО США погіршилися після спроби державного перевороту в 2016 році. Турецький лідер Реджеп Ердоган звинуватив у заколоті турецького бізнесмена, який проживає у вигнанні в США.

Відносини погіршилися ще більше, коли Ердоган заявив, що купуватиме в Росії ракетну систему С-400, несумісну з оборонними стандартами НАТО. Вашингтон заявив, що система створює загрозу для американських літаків F-35, і розпочав виведення Туреччини з програми випробування та експлуатації цих винищувачів.

Дії турецьких збройних сил у Сирії в жовтні проти курдських сил викликали протидію і республіканців, і демократів у Конгресі США.

Минулого тижня комітет Сенату США підтримав законодавчі зміни про запровалження санкцій проти Туреччини через купівлю С-400.

Минулого тижня Конгрес також остаточно ухвалив резолюцію, яка визнала масове вбивство вірмен в Османській імперії століття тому геноцидом, це розлютило Анкару.