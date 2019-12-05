НАТО залишається в живих: бурхливий саміт завершився напрочуд позитивно

(Рубрика «Точка зору»)

Брюссель – Трансплантація мозку, проведена на 70-річному пацієнті, пройшла напрочуд добре.

Здається, пацієнт пережив операцію та навіть перебуває у гарній формі. І це, незважаючи на сумніви, якими його атакували члени родини напередодні та під час самої операції. Це могла б бути об’єктивна оцінка лікаря, який досліджував НАТО після зустрічі лідерів альянсу в Лондоні цього тижня.

Протягом останніх тижнів було багато сказано про те, як «привести у відповідність до цілей» військовий альянс, якому щойно виповнилося 70 років. Ми, звичайно, чули зауваження президента Франції Емманюеля Макрона раніше цієї осені про те, що організація переживає «мозкову смерть» і що він має сумніви щодо положень 5 статті про колективний захист. Його відвертість викликала побоювання серед членів, але, як не дивно, все закінчилося посиленням та об'єднанням клубу. Хоча без цікавих моментів на цьому шляху не обійшлося.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що саме президент Франції, а не НАТО, мав «мозкову смерть». Президент США Дональд Трамп тим часом, схоже, тішився, називаючи коментар Макрона «огидним» та «зухвалим» від час зустрічі з пресою в Лондоні.

Але якимось чином НАТО це все пережило.

Напередодні зустрічі дипломати сказали мені, що очікування були надзвичайно низькими. «Маємо за одним столом Макрона, Трампа та Ердогана. Будемо просто сподіватися, що ми вийдемо з цього живими так чи інакше», – прокоментував один з них. Спочатку це виглядало похмуро. Трамп взяв участь у спільних конференціях з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом та Макроном, де він говорив, не вибираючи слів.

Він дражнив Макрона щодо рівня безробіття у Франції та погрожував Франції і Німеччині каральними економічними заходами з різних причин. Макрон повторив свою заяву про те, що НАТО повинно «відповідати цілям» і поставив під сумнів, тезу про те, що Росія є спільним ворогом, припустивши, що альянс має більше зосередитися на тероризмі – позиції, яка черговий раз викликає «мороз по спині» у багатьох членів НАТО в Центральній та Східній Європі.

На додачу, камери, схоже, піймали момент, коли прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, Макрон та їхній голландський колега Марк Рютте насміхалися над Трампом під час обіду в Букінгемському палаці, через що Трамп у відповідь називав Трюдо «дволиким». Цих люб'язностей могло бути достатньо, але Ердоган на додачу до всього, імовірно, був готовий накласти вето на оновлені плани НАТО щодо захисту країн Балтії та Польщі. Це в той момент, коли деякі країни вже висловлювали сумніви щодо того, чи має Анкара залишатися частиною альянсу після останніх вторгнень на сирійську територію.

Та все-таки якимось чином все закінчилось напрочуд вдало.

Кілька джерел розповіли, що атмосфера під час робочої сесії в середу була «конструктивною» та «напрочуд позитивною». Трамп, який у попередні роки називав НАТО «застарілим», і на попередній зустрічі у Брюсселі минулого року погрожував накласти вето на прикінцеву декларацію, якщо не буде запроваджено конкретніших зобов’язань щодо витрат на оборону, радісно твітнув, що досягнуто «великого прогресу». І здавалося, що це щира правда.

Не дивно, адже витрати на оборону, що надходили не від США, в альянсі зростали протягом п’яти років поспіль. Зараз в оборону інвестується понад 130 мільярдів доларів, а у 2024 році цифра може сягнути 400 мільярдів. Крім того, вперше серед лідерів обговорювалася загроза відродження Китаю. Американський лідер отримав те, заради чого прийшов.

За останні три роки альянс НАТО досягнув великого прогресу. Інші країни, крім США, погодилися платити на 130 мільярдів доларів більше на рік, а до 2024 року це число становитиме 400 мільярдів доларів. НАТО буде багатшим і сильнішим, ніж будь-коли раніше:

Але Трамп не єдиний, хто був задоволений результатом. У декларації, прийнятій одноголосно та без жодної метушні, зазначалося, що «ми залишаємось відкритими для діалогу та до конструктивних відносин з Росією, коли дії Росії це зроблять можливим». Країни східного флангу НАТО були щасливі ще більше, оскільки Туреччина врешті-решт не наклала вето на оновлені плани щодо оборони. Але що натомість отримала Анкара? Це все ще лишається хорошим питанням.

Навіть Макрон дістав кілька дрібничок. Було узгоджено новий план дій для посилення зусиль у боротьбі з тероризмом, а Столтенберґ має очолити «перспективний процес роздумів на основі відповідного досвіду для подальшого посилення політичного характеру НАТО», що було прямою відповіддю на сумнозвісні французькі заяви щодо «мозкового потенціалу» організації.

Під кінець, багато хто з членів НАТО буде радий, що цей спектакль тимчасово закінчився і наступна зустріч відбудеться у 2021 році.

Альянс знову залишився неушкодженим і за цілим збігом обставин, у Лондоні зустріч закінчилася у той самий день, коли відбулася прем'єра трейлера нового фільму про Джеймса Бонда. Який заголовок? «Не час помирати». Здається, що дві ікони холодної війни все ще мають свою силу.