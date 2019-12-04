Чи є дії Росії «тероризмом»: на саміті НАТО не дійшли єдиної думки щодо визначення тероризму

На ювілейному саміті НАТО, який 3 і 4 грудня проходить у Лондоні, учасники погодилися, що «тероризм є головним ворогом», але не змогли дійти спільної думки щодо того, які саме явища кваліфікувати як «тероризм», пише Голос. Америки.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, виступаючи на саміті у Лондоні 3 грудня 2019 року, зазначив, що на порядку денному «боротьба з тероризмом, контроль над озброєннями, наші відносини з Росією і, вперше в історії, ми з лідерами НАТО будемо обговорювати посилення Китаю».

На порядку денному – «боротьба з тероризмом



Однак, попри те, що саміт проходить у 70 річницю створення Північноатлантичного альянсу, Єнс Столтенберґ був змушений неодноразово пом'якшувати гострі суперечки між деякими лідерами країн НАТО.

Макрон критикує Туреччину

Зокрема, найбільше уваги звернули на себе претензії, висловлені президентом Франції Еммануелем Макроном на адресу Туреччини.

Макрон зауважив, що бойові дії Анкари на півночі Сирії, які Туреччина розпочала минулого місяця без консультацій в НАТО, безпосередньо зачіпають інтереси безпеки інших країн.

Ця критика може також стосуватися президента Дональда Трампа, з яким турецький президент Реджеп Таїп Ердоган обговорював плани створення в Сирії так званої безпечної зони.

Турецький наступ у Сирії на курдські сили, які Анкара називає «терористичними», почався одразу після заяви президента США Трампа про виведення американських військ з регіону.

Вибачте, але ми не маємо одного визначення того, що таке тероризм



«Вибачте, але ми за столом не маємо одного визначення того, що таке тероризм. Коли я дивлюся на Туреччину, то бачу, що вона зараз воює проти тих, хто воював на нашому боці, пліч о пліч з нами проти «Ісламської держави». І деколи вони (турецька сторона) співпрацюють з силами, за якими стоїть «Ісламська держава», – заявив Еммануель Макрон.

Міністр Пристайко про дії Росії

Питання, що таке тероризм, у Лондоні порушив також міністр закордонних справ України Вадим Пристайко, який виступив на конференції, що відбувалася паралельно до саміту НАТО.

Пристайко, коментуючи ранішу заяву французького президента про те, що «ворогом НАТО є не Росія, чи Китай, а тероризм», сказав, що боротьба з тероризмом не заперечує потреби протидії агресивності Росії.

Я не бачу відмінності між тероризмом і Росією. Тероризм – це дії для досягнення політичної мети через застосування сили



«Я не бачу відмінності між тероризмом і Росією. Тероризм – це дії для досягнення політичної мети через застосування сили. Вона вбиває українців, вона застосовує хімічну зброю в ЄС», – сказав Вадим Пристайко.

За словами українського міністра, російська агресія проти України «це тероризм на найвищому – державному рівні».

Український урядовець також зауважив, що це «вина» України у тому, що вона досі не змогла стати членом НАТО на відміну від інших країн східної Європи, які невдовзі після розвалу Радянського Союзу вступили в Північноатлантичний альянс та у Європейський Союз.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ перед кількагодинним офіційним засіданням керівників країн альянсу у Лондоні наголосив, що попри гострі дискусії всередині організації, НАТО залишається «найуспішнішим оборонним союзом».

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