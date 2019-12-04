3 грудня, на ювілейному саміті НАТО в Лондоні, перед прийомом в Букінгемському палаці в королеви Великої Британії Єлизавети II, репортери зняли на відео прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, президента Франції Емманюеля Макрона і лідера консерваторів-торі Великої Британії Бориса Джонсона в той момент, коли вони, імовірно, висміювали президента США Дональда Трампа. Крім трьох згаданих вище політиків, поруч також були прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте і британська принцеса Анна, дочка королеви Єлизавети. Трюдо пізніше підтвердив, що розмова йшла саме про Трампа і про «незаплановану» пресконференцію, яка відбулася перед його зустріччю з Трампом. Коли репортери поставили Трампу запитання, як він ставиться до того, що сталося, президент США назвав прем’єра Канади «дволиким». (Відео Reuters)