На ювілейному саміті НАТО, присвяченого 70-річчю оборонного союзу, який 3 і 4 грудня проходив у Лондоні, лідери НАТО підтвердили зобов’язання щодо спільної оборони 29 членів альянсу. Про це йдеться в спільній декларації, оприлюдненій 4 грудня після саміту. Президент США Дональд Трамп скасував заплановану пресконференцію після саміту. «Ми не будемо робити пресконференцію після закриття зустрічі НАТО, тому що ми багато їх зробили за останні два дні», – вказав Трамп. Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав НАТО «найуспішнішим союзом в історії, оскільки нам вдалося змінюватися знову і знову, коли світ змінюється». На другий і останній день саміту лідери країн НАТО провели тригодинну зустріч у готелі неподалік Лондона, присвячену пошуку спільної точки зору щодо майбутнього військового альянсу. Після закінчення засідання, лідери країн НАТО зібралися на сімейне фото під звуки шотландської волинки. (Відео НАТО)