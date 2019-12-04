Лідери країн НАТО підтвердили зобов’язання щодо спільної оборони

Лідери НАТО підтвердили зобов’язання щодо спільної оборони 29 членів альянсу. Про це йдеться в спільній декларації, оприлюдненій 4 грудня після саміту в Лондоні, присвяченого 70-річчю оборонного союзу.

«Ми підтверджуємо постійний трансатлантичний зв’язок між Європою та Північною Америкою... і наше офіційне зобов’язання, передбачене статтею 5 Вашингтонського договору, що напад проти одного союзника вважатиметься нападом проти всіх нас», – ідеться в повідомленні.

Документ також вказує на необхідність подолання викликів, які становить «вплив Китаю, що зростає». Агресивні дії Росії є загрозою для євроатлантичної безпеки, також вказано в заяві.

Після дебатів, спричинених коментарями президента Франції Емманюеля Макрона щодо «смерті мозку» НАТО, лідери альянсу домовилися про «перспективний процес обмірковування... для подальшого посилення політичного виміру НАТО».

Президент США Дональд Трамп скасував заплановану пресконференцію після саміту. «Ми не будемо робити пресконференцію після закриття зустрічі НАТО, тому що ми багато їх зробили за останні два дні», – вказав Трамп.

Генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав НАТО «найуспішнішим союзом в історії, оскільки нам вдалося змінюватися знову і знову, коли світ змінюється».

На другий і останній день саміту лідери країн НАТО провели тригодинну зустріч у готелі неподалік Лондона, присвячену пошуку спільної точки зору щодо майбутнього військового альянсу.