Депутат від «Слуги народу» опублікував новий текст заяви про курс у НАТО без звернення до Зеленського

Голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв оприлюднив ухвалений Верховною Радою текст заяви про курс у НАТО, зазначивши, що на сайті парламенту опубліковано старий текст документу.

«Через технічні неузгодженості (апарат ВР не звик, що депутати працюють після 18.00)), на сайті Ради зараз опубліковано старий текст заяви. А новий з’явиться лише завтра», – написав Чернєв.

Основна відмінність нового тексту – у ньому відсутнє звернення до президента України Володимира Зеленського з закликом «забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО».

Натомість Рада «закликає Парламентську асамблею НАТО в ході чергової весняної сесії 22-25 травня 2020 року в Києві розглянути на пленарній сесії питання звернення до глав держав та урядів НАТО щодо надання Україні ПДЧ».

Також заява містить заклик «звернутись до міністрів закордонних справ своїх країн з пропозицією прискорити надання Україні Плану дій щодо членства».

На момент написання вістки на сайті Ради у додатку все ще опубліковано попередню версію заяви.

Парламент України 3 грудня схвалив постанову «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору».