Рада схвалила заяву про безальтернативність вступу України в НАТО

Парламент України 3 грудня схвалив постанову «Про Заяву Верховної Ради України «Щодо першочергових кроків забезпечення євроатлантичної інтеграції України – набуття повноправного членства України в Організації Північноатлантичного договору».

Це рішення підтримали 280 депутатів, які представляють фракції «Слуга народу», «Європейська солідарність», «Голос», «Батьківщина» та групу «За мабутнє», а також позафракційні.

У тексті заяви вказується безальтернативність вступу України до Організації Північноатлантичного договору, яка встановлена у Конституції України, а також широко підтримується громадянами України.

«Перспективна інтеграція України у Північноатлантичний альянс гарантуватиме незалежність, безпеку і суверенітет України, розбудову її як демократичної правової держави, добробут та процвітання громадян України», – сказано в документі.

Верховна Рада закликала президента України забезпечити підготовку та подання у грудні 2019 року до Північноатлантичної ради НАТО та генерального секретаря НАТО звернення про підтвердження наміру України отримати План дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО.

Депутатка Верховної Ради Ірина Геращенко (фракція «Європейська солідарність») заявила, що її фракція пропонувала схвалити таку заяву під час візиту в Україну генерального секретаря альянсу Єнса Столтенберґа 31 жовтня.

«Звичайно, мова не йде про подачу нової заявки на ПДЧ, як над цим кепкували деякі урядовці. Мова йде про звернення до наших партнерів, нагадування, що Україна надто довго, вже 11 років по суті виконує ПДЧ і маж право офіційно його отримати. Це фіксація незмінності нашої мети і намірів», – наголосила Геращенко.

Ухвалене у 2008 році рішення про потенційне членство України та Грузії в НАТО досі чинне, заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ 3 грудня під час конференції NATO Engages у Великій Британії.