Туреччина вирішила відрядити свої війська до Лівії

Парламент Туреччини 2 січня на позачерговому засіданні більшістю голосів схвалив розміщення військ у Лівії для підтримки тамтешнього уряду, підтримуваного ООН. Турецькі законодавці підтримали дозвіл на однорічний мандат розміщення військ.

Міжнародні аналітики припускають, що турецькі сили можуть загострити конфлікт в Лівії.

Базований у Тріполі уряд національної згоди прем’єр-міністра Фаїза аль-Сараджа бореться за владу з силами генерала Халіфи Хафтара, що базується на сході Лівії.

Лояльні до Хафтара сили, якого підтримують Єгипет, Об’єднані Арабські Емірати та російські найманці, в квітні почали наступ на Тріполі з метою захопити столицю.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що уряд національної згоди попросив Анкару розгорнути свої сили у Лівії. Анкара каже, що цей крок важливий для Туреччини, щоб захистити свої інтереси в Лівії та в східній частині Середземного моря.

З 2011 року, після повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, Лівія потерпає від нападів бойовиків та насильства всередині країни.

Міжнародно визнаний уряд Тріполі почав працювати в березні 2016 року, але конкуруюча політична група на віддаленому сході країни відмовилася його визнати.