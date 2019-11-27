США звинуватили російських військових у Лівії в дестабілізації ситуації

Присутність російських військ у Лівії дестабілізує цю країну і підвищує ймовірність «масштабних жертв серед мирного населення», заявив 26 листопада помічник держсекретаря США з близькосхідних справ Дейвід Шенкер.

За словами Шенкера, Росія надіслала до Сирії значний військовий контингент, який підтримує так звану Лівійську національну армію, очолювану Халіфою Хафтаром. Угруповання Хафтара з квітня нинішнього року веде наступ на лівійську столицю Тріполі, що перебуває під контролем визнаного ООН уряду національної згоди.

Як повідомляє CNN, це перша офіційна американська заява про наявність у Лівії російських регулярних військових формувань. Досі американські представники вказували на присутність у цій країні кількох сотень російських найманців з так званої «приватної військової компанії Вагнера». Кілька днів тому в Лівії побувала офіційна американська делегація, очолювана заступником радника президента з національної безпеки Вікторією Коатс. Вона висловила «занепокоєння з приводу експлуатації Росією лівійського конфлікту».