Ердоган заявляє, що готовий «надати урок» Хафтару: останні новини щодо Лівії

Командувач «Лівійської національної армії» Халіфа Хафтар 14 січня залишив Москву, де відбувалися переговори щодо громадянської війни в Лівії. Він так і не підписав угоду про припинення вогню. Турецький президент пообіцяв йому «надати урок» у випадку, якщо його сили атакуватимуть міжнародно визнаний уряд Лівії.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що його держава «надасть урок» лівійському командувачеві опозиційної до уряду «Лівійської національної армії» Халіфу Хафтару, якщо його сили продовжать здійснювати атаки проти міжнародно визнаного уряду цієї держави.

Базований у Тріполі Уряд національної згоди прем’єр-міністра Фаїза аль-Сараджа бореться за владу з силами генерала Халіфи Хафтара, що базується на сході Лівії.

Росія підтримує сили Хафтара, мета яких – захопити столицю Тріполі.

76-річний Халіфа Хафтар – професійний військовий, який служив в армії ще за часів диктатора Муаммара аль-Каддафі і, власне, брав участь у путчі, який привів того до влади. Але з часом він змінив свої погляди. В 1990-х роках він опинився у США, де згодом отримав громадянство, а в Лівії він тоді ж був засуджений заочно до страти. Із 2011 року Хафтар був одним із чільних командирів сил, що воювали проти Каддафі, а після його скинення – проти ісламістських сил у Лівії.

Погрози турецького лідера з’явилися у телевізійній трансляції 14 січня. Сталося це після того, як генерал Хафтар та голова визнаного ООН Уряду національної єдності Лівії Фаїз аль-Сарадж покинули Москву без двосторонньої угоди про припинення вогню, яка мала б покласти край багатомісячній боротьбі.

Дві сторони конфлікту напряму не зустрічалися. 13 січня делегації від обох сторін провели за переговорами близько семи годин за закритими дверима за участі найвищих дипломатичних представників та військових чиновників із Росії та Туреччини.

Виступаючи на засіданні своєї партії в Анкарі, Ердоган заявив, що «путчист Хафтар втік» із Москви.

«Незважаючи на це, ми вважаємо, що переговори в Москві були позитивними, оскільки вони показали справжнє обличчя путчиста Хафтара перед міжнародною спільнотою», – заявив президент Туреччини.

За його словами, тепер це питання буде обговорено на берлінському саміті щодо Лівії, запланованому на 19 січня.

Угоду щодо перемир’я ще 13 січня підписав і лідер Уряду національної єдності Лівії Фаїз Сарадж, і голова Вищої держради Уряду національної єдності Халед аль-Мішра.

Хафтар, у свою чергу, попросив часу до ранку вівторка, 14 січня, але угоду, зрештою, так і не підписав. Мовляв, проєкт не включав багато з вимог «Лівійської національної армії».

Конфлікт у Лівії триває з 2011 року. Він розпочався внаслідок повалення і вбивства диктатора Муамара Каддафі, відтоді країна потерпає від нападів бойовиків та насильства.

У Лівії в ніч на 12 січня було оголошене перемир’я між урядовими військами й армією генерала Халіфи Хафтара. Однак уже через кілька годин після вступу режиму припинення вогню в силу сторони конфлікту звинуватили одна одну в порушенні домовленостей.

Перемир’я в боях за Тріполі, що було проголошене з опівночі 12 січня, стало першим за місяці збройного наступу військ Халіфи Хафтара на столицю Лівії. Але оглядачі кажуть, що його буде нелегко втримати через те, що в громадянській війні в цій країні бере участь багато різних сил. Дві провідні з них нині через посередництво Росії й Туреччини домовляються про способи дотримання цього перемир’я.

З ініціативою про припинення вогню з 12 січня виступали президенти Росії й Туреччини Володимир Путін і Реджеп Ердоган. Халіфа Хафтар спочатку відмовлявся від перемир’я, але пізніше прийняв умови.

ООН та західні лідери критикують як Туреччину, так і Росію через їхні зусилля з озброєння своїх союзників у Лівії, адже це призводить до посилення насильства.