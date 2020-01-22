Держсекретар США Майк Помпео 30 січня прибуде до України

Державний секретар США Майк Помпео 30 січня прибуде до України, повідомили Радіо Свобода дипломатичні джерела у МЗС Білорусі, яка також є у планах турне Помпео найближчим часом.

За даними джерел, після відвідин Лондона 29-30 січня Помпео 30 січня прибуде до Києва, звідки 1 лютого поїде на кілька годин до Мінська, а 1-2 лютого перебуватиме в Нур-Султані, 2-3 лютого держсекретар США матиме візит до Ташкента.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі.

Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. Але 1 січня це турне перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді, і гарантувати безпеку американців на Близькому Сході.