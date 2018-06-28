Парубій: Україна розраховує на підтримку США у визнанні Голодомору геноцидом

Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляє, що Україна розраховує на підтримку США у визнанні Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

«Зараз на розгляді в Конгресі лежить законопроект про визнання Голодомору, який стався в Україні, геноцидом проти українців. І ми дуже розраховуємо на підтримку України і в цьому аспекті», – сказав він, перебуваючи в США.

Парубій взяв участь в Міжнародній конференції у Вашингтоні, яка була присвячена обговоренню нагальних питань міжнародної безпеки, пов’язаних з агресією Росії.

За даними посольства України в США, Голодомор визнаний геноцидом вже у 12 американських штатах.

Читайте також: Жертви Голодомору: 4 мільйони – чи понад 7?

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Законопроект про визнання Голодомору геноцидом у Кнесеті: які шанси на ухвалення?

«Жінки розбивали на складах замки і забирали їжу, щоб нагодувати дітей» – історик про Голодомор

Без терміну давності. Розповідають нащадки тих, хто вижив у Голодомор

Більшовики бачили в Україні ідеологічну загрозу – Енн Епплбаум про «Війну Сталіна проти України»