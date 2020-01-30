Зустріч Зеленського з Помпео відбудеться 31 січня

Зустріч президента України Володимира Зеленського з державним секретарем США Майк Помпео відбудеться 31 січня. Про це повідомили у Офісі президента.

Помпео та Зеленський також вийдуть до ЗМІ о 12:00.

30 грудня Держдепартамент США повідомив, що Майк Помпео мав 3 січня приїхати з візитом до Києва і зустрітися з керівництвом держави, представниками релігійних організацій, громадянського суспільства і бізнесу. Планувалася також його участь у вшануванні пам’яті загиблих на Донбасі.

Після України Помпео планував протягом 3-7 січня відвідати Білорусь, Казахстан, Узбекистан і Кіпр. Але 1 січня це турне перенесли на невизначений «найближчий час» через необхідність перебувати в Вашингтоні і реагувати на ситуацію в Іраці, де перед тим стався напад на посольство США в Багдаді, і гарантувати безпеку американців на Близькому Сході.