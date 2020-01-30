Навіщо Зеленському потрібна зустріч у Білому домі (світова преса)

В статті газети The Washington Post пояснюють , чому президент України зосереджений на отриманні зустрічі у Білому домі .

Про нового куратора політики Кремля щодо України Дмитра Козака йдеться у виданні Financial Times.

В статті Deutsche Welle пишуть про візит держсекретаря США Майка Помпео до України.

Чому президент України Володимир Зеленський так хотів отримати зустріч у Білому домі? На це питання відповідають в статті американської газети The Washington Post.

«Розташування України – на зламі між російським авторитаризмом та західною демократією – робить увагу Сполучених Штатів критичною для місцевих політиків. У зустрічі та навіть можливості зробити фотографію з американськими VIP-людьми вкладають тут величезне значення», – мовиться в газеті.

«Для багатьох чиновників нижчого рангу зробити селфі з впливовим американцем є політичним золотом, яке розглядають як «втілення успіху», як нещодавно заявив один колишній український розвідник», – йдеться в статті.

Для президента України Володимира Зеленського це особливо важливо. Минулого року президент США Дональд Трамп заявив, що українці «всі корумповані, вони всі жахливі люди», згідно зі свідченнями колишнього спецпредставника США з питань України Курта Волкера під час слухань про імпічмент.

Наразі, як раз коли держсекретар США Майк Помпео відвідує Україну, українські лідери хочуть зрозуміти, в якому стані перебувають їхні відносини з Трампом. Зеленському особливо важливо вирішити проблему з Трампом. Але поки що всі вказівки для України не є заспокійливими, мовиться у статті.

Тривожна тиша охопила відносини між США та Україною на тлі слухань щодо імпічменту у Сенаті



Волкера після його відставки у вересні так і не замінили. Не призначили й нового посла США на зміну Марі Йованович, яку Трамп відкликав минулої весни. «І тривожна тиша охопила відносини між США та Україною на тлі слухань щодо імпічменту у Сенаті через спроби Трампа здійснити тиск на Зеленського для розслідування справ його політичного суперника Джо Байдена та його сина Гантера».

Волкер у статті для видання Foreign Policy у вівторок закликав Помпео анонсувати дату зустрічі у Білому домі під час його перебування в Україні.

Помічник президента України Андрій Єрмак казав журналу Time у грудні, що зустріч у Білому домі стала б повідомленням про те, що за керівництва Зеленського вже багато чого було досягнуто, йдеться у статті.

Україна розглядається як важлива противага російській владі у регіоні. «Довгострокова стратегічна мета Росії – зберегти свою регіональну владу та перешкоджати зусиллям України перетворитися на жваву, ліберальну прозахідну демократію. На думку аналітиків в Україні, головним бенефіціаром послаблення підтримки США є Росія», – мовиться в газеті.

Про нового куратора політики Кремля щодо України Дмитра Козака йдеться у виданні Financial Times.

Дмитро Козак, колишній заступник прем’єр-міністра, замінив Владислава Суркова, який був головним у переговорах щодо України.

Видання зауважує, що Козак відігравав важливу роль під час переговорів Києва та Москви напередодні саміту у нормандському форматі у Парижі. Переговори відновилися після того як роками не рухалися з місця саме під егідою Суркова, йдеться у матеріалі.

З моменту, коли президент Росії Володимир Путін прийшов до влади 20 років тому, місії Козака були різними і включали контроль над інтеграцією Криму, першу передвиборчу кампанію Путіна у 2004 році, контроль будівництва, необхідного для зимових Олімпійських ігор у Сочі, і віднедавна також догляд за енергетичною промисловістю, мовиться у статті.

Козак також виступав посередником щодо Молдови, розділеній між проєвропейськими та промосковськими фракціями. Він сприяв укладенню мирної угоди між Придністров’ям та Молдовою в 2003 році, яка в останню хвилину зірвалася під тиском США.

Financial Times із посиланням на власні джерела пише, що Козак не вважається лібералом, але його підхід зводиться до того, що «російський вплив краще подавати через реінтеграцію на російських умовах».

Але зрештою остаточним куратором щодо України все одно залишатиметься російський президент Володимир Путін, кажуть люди, наближені до переговорів. І Путін поки не демонструє послаблення тиску на Україну, мовиться у статті.

В статті Deutsche Welle пишуть про візит держсекретаря США Майка Помпео до України. Його приїзд відбувається на тлі слухань щодо імпічменту проти президента США Дональда Трампа, і Україна – в центрі цього американського політичного скандалу.

Помпео мав приїхати ще на початку січня, проте відклав візит у зв’язку з напругою з Іраном.

Аналітики стверджують, що Україна стала «токсичною» для США, і що контакти на різних рівнях стали складнішими і стриманішими

«Окрім постійної статичної війни проти проросійських сепаратистів на Донбасі, Україна вперше за всю історію потрапила у політичний скандал у США. Зеленський намагається обмежити шкоду, але Київ вже відчуває наслідки. Аналітики стверджують, що Україна стала «токсичною» для США, і що контакти на різних рівнях стали складнішими і стриманішими», – мовиться у статті.

«Ситуація ще більше ускладнюється тим, що вона виходить за рамки лише державних чиновників. Двоє колишніх генеральних прокурорів в Україні, Віктор Шокін та Юрій Луценко, обидва обговорили справу Байдена з особистим адвокатом Трампа Руді Джуліані, який нещодавно зібрав матеріали для президента США в Україні», – зауважує Deutsche Welle.