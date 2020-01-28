Нова стратегія Путіна для України – світова преса

Про можливу підготовку нового путінського плану щодо України йдеться у статті Atlantic Council .

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в матеріалі для The New York Times пояснює , чому США мають опікуватися Україною.

Російський «Газпром» міг ненавмисно врятувати український газовий ринок, пише Forbes.

Президент Росії Володимир Путін може готувати нову стратегію для України, пише економіст Андерс Ослунд в статті для аналітичного центру Atlantic Council.

З 2014 року російською агресією проти України керували з путінського офісу. Владислав Сурков був відомий як куратор політики щодо України, автор «суверенної демократії» та авторитарної клептократії. Сурков підтримував контроль над угрупованнями «ДНР» та «ЛНР», і коли відбувалися якісь вбивства чи зміни режиму в окупованих частинах України, звітували про причетність Суркова, мовиться у статті.

Багато хто відчув полегшення через те, що Путін вирішив замінити Суркова на Дмитра Козака. Суркова знають як «злого генія», який наживається на хаосі та беззаконні, і його відсторонення пов’язують зі зміною політики щодо України.

Ключова відмінність Суркова від Козака полягає в тому, що Сурков прагнув створювати проблеми, а не вирішувати їх. А Козака Путін часто залучав навпаки, щоб вирішити проблеми



«Ключова відмінність Суркова від Козака полягає в тому, що Сурков прагнув створювати проблеми, а не вирішувати їх. А Козака Путін часто залучав навпаки, щоб вирішити проблеми або хоча б стабілізувати ситуацію. Найвідомішим проєктом Козака, що стосується «заморожених конфліктів» Кремля, був план Козака 2003 року для Придністров’я у Молдові…Він також зосередився на інтеграції економіки окупованих Росією територій у російську економіку», – пише Ослунд.

Але що Козак може планувати для України?

«Однією з можливостей є нова версія плану Козака для окупованої східної України. Інший варіант полягає в тому, щоб Козак був призначений для інтеграції регіону до Росії. У будь-якому випадку, зараз кремлівська політика щодо східної України, ймовірно, зміниться», – вважає автор.

Колишній посол США в Україні Вільям Тейлор у статті для газети The New York Times звертається до держсекретаря Майка Помпео, який збирається відвідати Київ цього тижня, і пояснює йому, чому США мають опікуватися Україною.

Відносини між США та Україною є ключовими для нашої національної безпеки, і американці повинні дбати про Україну



«Україна захищає себе та Захід від російського нападу. Якщо Україна досягне успіху, то і ми досягнемо успіху. Відносини між США та Україною є ключовими для нашої національної безпеки, і американці повинні дбати про Україну», – наголошує Тейлор.

Росія веде гібридну війну проти України, Європи та США. Ця війна складається з багатьох складових: військова агресія, постачання енергії, кібератаки, дезінформація та втручання у вибори. Україна перебуває «на передовій» цієї війни.

«Але російський виклик навіть ширший, ніж гібридна війна. Кремль порушує правила, що регулювали відносини між державами після Другої світової війни, правила, які зберігали мир серед основних європейських держав протягом 70 років. Вторгненням в Україну у 2014 році Путін порушив ці правила, зневажив міжнародний консенсус, порушив договори та принципи, яких дотримувалися навіть попередні російські та радянські лідери – навіть якщо й з порушеннями», – мовиться у статті.

Путін, здається, хоче повернутися до законів джунглів, які характеризували відносини між націями напередодні 1945 року, пише Тейлор.

Поки Росія з Донбасу і з Криму, і не визнає Україну суверенною державою, інші країни не можуть почуватися у безпеці



«Поки Росія не піде з України, як з Донбасу, так і з Криму, і не визнає Україну незалежною, суверенною державою, інші країни не можуть почуватися у безпеці. Поки Росія не визнає міжнародний порядок, заснований на правилах, західні країни перебуватимуть під загрозою. Україна – це лінія фронту», – наголошує автор.

У дивному перебігу подій російський газовий гігант «Газпром», міг ненавмисно врятувати український газовий ринок, пише аналітик Кеннет Рапоза в статті для ділового журналу Forbes. Мова йде зокрема про українську газову компанію «Нафтогаз України».

«Вище керівництво компанії «Нафтогаз» протягом багатьох років боролося з корумпованими посадовцями, намагаючись пояснити їм переваги сучаснішого, відкритого енергоринку, що відповідає стандартам ЄС щодо торгівлі нафтою і газом», – йдеться у статті.

Найбільший поштовх до проєвропейських реформ газовий ринок України отримав саме від «Газпрому», тому що Володимир Путін сказав, що якщо Україна повноцінно виконуватиме європейські правила, вони підпишуть транзитний контракт



Директор секретаріату Енергетичного співтовариства Янез Копач пояснив виданню, що «за останній місяць найбільший поштовх до проєвропейських реформ газовий ринок України отримав саме від «Газпрому», тому що Володимир Путін сказав, що якщо Україна повноцінно виконуватиме європейські правила, вони підпишуть транзитний контракт».

Протягом багатьох років в Україні були численні спроби енергетичної реформи, але тепер проведення так званого анбалдінгу (відокремлення транспортних систем, – ред.) може перетворити український енергетичний ринок у привабливий об’єкт для інвестицій.