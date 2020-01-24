Чи є ризики для двопартійної підтримки України з боку США (світова преса)

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер висуває сумніви щодо подальшої двопартійної підтримки України з боку США.

Business Insider публікує матеріал про зустріч міністра закордонних справ України з віце-президентом Apple із питань довкілля, політики і соціальних ініціатив Лізою Джексон.

Однією з жертв авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерана була українська підприємниця, компанії якої ООН пов’язувала з тіньовою торгівлею зброї у Лівії. Про це пише CNN.

Україна від початку 1990-х років мала сильну двопартійну підтримку з боку США, але не зрозуміло, наскільки сильною ця підтримка залишатиметься у зв’язку з розгортанням нинішніх політичних подій e США. Своїми думками з цього приводу ділиться колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в статті для аналітичного центру Atlantic Council.

Останнім часом ухвалена Конгресом допомога Україні становила по 300–400 мільйонів доларів на рік. Навіть незважаючи на очевидний скептицизм нинішнього президента США Дональда Трампа щодо України і його небажання критикувати президента Росії Володимира Путіна (або дії Росії), Конгрес усе одно продовжував підтримувати Україну.

У вересні у центр уваги потрапили спроби Трампа змусити президента України розслідувати справи щодо можливого політичного опонента американського президента на виборах 2020 року, затримуючи військову допомогу Україні і візит Володимира Зеленського до Білого дому. Зрештою все закінчилося оголошенням Трампу імпічменту, нагадує Пайфер.

Чиновники у Києві у приватних бесідах вказували на те, що політичний розвиток подій у Вашингтоні змушує їх нервуватися щодо продовження американської підтримки, «особливо враховуючи те, що в Києві вбачають у США єдину геополітичну противагу агресивному сусідові України», розповідає автор.

Пайфер зауважує, що переконував їх у тому, що, незалежно від дій Трампа, підтримка України залишається двопартійною. «Це була підтримка, яка за необхідності сприятиме «вето-непробивним» голосам, необхідним для допомоги Україні. Та сьогодні я вже у цьому не такий упевнений», – зауважує Пайфер.

Трамп повторював московську дезінформацію про те, що саме Україна, а не Росія, втручалася у вибори у США 2016 року. Але в листопаді і грудні, намагаючись захистити Трампа від імпічменту, республіканці також почали повторювати цей російський аргумент. І можна очікувати ще більше звинувачень у ці дні.

«Республіканці ставлять себе на слизьку доріжку щодо підтримки України», – вважає Пайфер.

Чи будуть ці республіканці, які звинувачують Україну у втручанні у вибори, у майбутньому голосувати за допомогу Україні? «Це небезпечне підґрунтя, яке може підірвати підтримку США для країни, успіх якої відповідає національним інтересам Америки», – підсумовує автор.

Видання Business Insider публікує матеріал про зустріч міністра закордонних справ України з віце-президентом із питань довкілля, політики і соціальних ініціатив компанії Apple Лізою Джексон під час щорічних зборів Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Вадим Пристайко у своєму твітері опублікував фотографію з Джексон і написав, що вони поговорили про деякі невирішені проблеми політичного характеру.

Видання нагадує, що у листопаді минулого року компанія Apple почала зображувати Крим як російську територію у програмах «карти» та «погода» при використанні в Росії. Це викликало критику в Україні, в тому числі з боку Пристайка.

Крим міжнародно визнаний як територія України, нагадує видання. Росія анексувала його у 2014 році шляхом референдуму, який ООН визнала незаконним.

США також відмовилися визнавати анексію Криму.

«Але компанія Apple кілька місяців дискутувала з російською Думою щодо того, як зображувати Крим у своїх програмах. Дума наполягала на тому, щоб Apple виправила те, що (Держдума) вважала «неточністю», – мовиться у статті.

Пристайко тоді засудив компанію за таку зміну і порівняв її з «невігласом, якому начхати на твій біль».

В Apple пояснили, що пішли на такі кроки через закон, який «вимагає від нас оновлення карти в межах Росії».

Але компанія додала, що «глибше обміркує, як поводитися зі спірними кордонами в наших сервісах, і може в результаті здійснити певні зміни в майбутньому».

Наразі, пише видання, залишається незрозумілим, чи компанія вже змінила або ж чи планує змінити спосіб відображення Криму у своїх програмах «карти» і «погода», коли їх переглядають із Росії.

Business Insider звернувся як до компанії Apple, так і до Міністерства закордонних справ України по коментар.

Однією з жертв авіакатастрофи українського літака поблизу Тегерана була підприємниця, компанії якої ООН пов’язувала з тіньовою торгівлею зброї у Лівії. Про це повідомляє американська телемережа CNN.

38-річна Олена Малахова була однією з двох пасажирів-громадян України рейсу PS752. Літак розбився незабаром після злету вранці 8 січня. Загинули всі, хто був на борту. Іран каже, що збив його випадково.

Малахова була директоркою компанії SkyAviaTrans, заснованої в Україні. Також вона була співвласником пов’язаної фірми Volaris Business, зареєстрованої в Шотландії. Обидві офіційно займаються авіаперевезеннями, пише CNN.

«Єдиний вантажний літак компаній був знищений під час нападу безпілотників у Лівії в серпні 2019 року. Літак «Ільюшин Іл-76ТД», що належить Volaris і керується SkyAviaTrans, невдовзі після приземлення був розстріляний силами, прихильними лівійському генералу Халіфі Хафтарові», – мовиться у статті.

Тоді SkyAviaTrans і Volaris заявили, що рейс віз гуманітарну допомогу з Анкари, і уряд України цю заяву підтримав. Але на прес-конференції після інциденту Лівійська національна армія Хафтара заявила, що знищила літак, бо той віз військове обладнання для підтримуваного ООН Уряду національної згоди у Тріполі.

Експерти ООН дослідили атаку на літак SkyAviaTrans і Volaris. Вони зробили висновок, що мале завантаження літака й аномалії в його документації означали, що вантаж був військовим матеріалом великого об’єму і відносно низької маси – наприклад, фюзеляжі і крила бойових безпілотників.

У тому звіті ООН Малахову не стали звинувачувати в порушенні ембарго. А мета її візиту до Тегерана лишилася невідомою, мовиться у статті.