Вітренко: премію за перемогу над «Газпромом» ще не отримав

Виконавчий директор Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Юрій Вітренко повідомив, що ще не отримував премію за перемогу в Стокгольмському арбітражі, за результатами якої російський «Газпром» сплатив українській компанії 2,9 мільярда доларів. Водночас високопосадовець обґрунтував, чому він та інші представники «Нафтогазу» на таку винагороду заслуговують.

«У моєму конретному випадку премія була призначена за результат, який передусім залежав від моїх конкретних дій... Стокгольмський арбітраж за транзитним контрактом був ініційований мною. Разом із невеличкою командою ми обґрунтували з економічної точки зору наші позовні вимоги –коли майже ніхто не вірив, що в нас щось вийде», – відзначив Вітренко.

За його словами, за чинними контрактами група працівників має отримати 1% від отриманих грошей

«Премії не призначалися наперед. Вони призначалися за вже наявний результат. Тобто минулого разу — щодо отриманих у вигляді газу від «Газпрому» 2,1 мільярда доларів. Наразі можу абсолютно чесно стверджувати, що премії за отримані від «Газпрому» напередодні Нового року 2,9 мільярда доларів ще не були призначені. Хоча це дійсно прямо передбачено трудовими контрактами конкретних працівників компанії», – додав виконавчий директор «Нафтогазу».

20 грудня представники України, Росії, Євросоюзу, а також компанії «Оператор газотранспортної системи України», «Нафтогазу» та російського «Газпрому» попередньо домовилися зберегти транзит, натомість українська енергетична компанія відмовилася від інших позовів проти російського монополіста.

Серед найважливіших домовленостей сторін: