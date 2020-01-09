Керівник «Нафтогазу» розповів, від яких претензій відмовився «Газпром» за мировою угодою з Україною

Виконавчий директор «Нафтогазу України» Юрій Вітренко повідомив на пресконференції, від яких претензій відмовився російський газовий монополіст «Газпром» за мировою угодою з Україною, що була укладена наприкінці 2019 року.

За його словами, за цією угодою «Газпром» не буде домагатися компенсації за активи, конфісковані через штраф Антимонопольного комітету України, і оплати за газ, поставлений на окуповану частину Донбасу.

У першому випадку йдеться про штраф, що його АМКУ наклав на «Газпром» іще 2016 року за порушення економічної конкуренції. Його сума разом із пенею і відсотками на цей час становила б близько 7 мільярдів доларів. Російська компанія програла всі суди в цій справі, і Україна почала на виконання рішення про той штраф конфісковувати активи «Газпрому» в Україні.

Як сказав нині Вітренко, Україна змогла конфіскувати всі українські активи російської компанії на суми в мільйони доларів, і «Газпром» тепер відмовився від намагань отримати за них компенсацію.

«Газпром» із 2018 року намагався отримати це відшкодування через міжнародний арбітраж.

Раніше повідомляли, що за цією ж мировою угодою Україна, зі свого боку, відмовилася від стягнення решти штрафу АМКУ. Як казали в «Нафтогазі», стягнути його в повному обсязі було б на практиці нереально.

У другому випадку йдеться про газ, що його «Газпром» 2015 року почав самочинно постачати на окуповані частини Донбасу через непідконтрольні Україні газовимірювальні пункти, без заявок «Нафтогазу» і без запровадженої на той час для України передоплати, і продовжив робити це, і коли Україна повністю припинила закупки російського газу. Російська компанія твердила, що це постачання здійснювалося відповідно до попереднього контракту 2009 року і що цей газ має оплачувати Київ. Із середини 2018 року «Газпром» перестав виставляти «Нафтогазові» рахунки за цей газ, але далі відображав його у своїй звітності.

Як повідомив нині Вітренко, за згаданою мировою угодою «Газпром» відмовився від вимог оплатити цей газ за термін до кінця 2019 року, а від нинішнього року нового контракту на постачання газу від «Газпрому» до України взагалі немає, тому надалі ні про яку оплату за газ для ОРДЛО не може бути мови.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, збіг вранці 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.