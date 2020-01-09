Домовленостей про пряме постачання газу з Росії немає – «Нафтогаз»

Ніяких домовленостей про пряме постачання газу з Росії в Україну наразі немає. Про це заявив на пресконференції 9 січня виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Ніяких нових контрактів, ніяких нових домовленостей і навіть ніякого процесу наразі, принаймні з боку «Нафтогазу», немає. Але з іншого боку, зазначу, що в принципі зараз і законодавчих обмежень немає для того, щоб хтось прийшов до оператора й забронював потужності на вхід з боку РФ і почав таким чином отримувати прямі постачання з РФ», – заявив Вітренко.

Цю інформацію підтвердив і глава ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» Сергій Макогон». «До нас ніхто з такими ідеями не звертався», – зазначив він.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» і російський газовий монополіст «Газпром» підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту збіг вранці 1 січня 2020 року.