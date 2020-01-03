Греція, Кіпр та Ізраїль домовилися побудувати газопровід, який знизить залежність від Росії

Греція, Кіпр та Ізраїль підписали угоду на будівництво 1900-кілометрового підводного газопроводу, який пролягатиме від сходу Середземномор’я до Європи. Проєкт EastMed потенційно має допомогти континенту знизити залежність від постачань газу із Росії.

Прем’єр Греції Кіріакос Міцотакіс, прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та президент Кіпру Нікос Анастасіадес підписали угоду 2 січня в грецьких Афінах.

Це відбулося на тлі намірів Росії почати транзит газу через два нові газопроводи – «Північний потік-2» і «Турецький потік», який мають запустити 8 січня.

Греція, Ізраїль та Кіпр планують залучити приватних інвесторів для будівництва EastMed. Проєкт мають побудувати до 2025 року.

Вартість проєкту оцінюється в сім мільярдів доларів. Очікується, що спочатку через газопровід можна буде транспортувати 10 мільярдів кубометрів газу із ізраїльських та кіпрських вод до грецького острова Крит. Потім газ доставлятимуть на материкову частину Греції, а звідти – в європейську газову мережу через Італію.

Туреччина виступає проти EastMed, стверджуючи, що не дозволить подібні проєкти без своєї участі чи затвердження у східному Середземномор’ї. Натомість США та Європейський союз підтримують газогон. Вашингтон часто наголошує, що Європа повинна бути менш залежною від постачання газу з Росії.