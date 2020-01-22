Парламент Греції 22 січня вперше обрав президентом жінку, голову Вищого адміністративного суду Греції Екатеріні Сакелларопулу. За Сакелларопулу проголосував 261 член парламенту з 300. Вона складе присягу 13 березня. Сакелларопулу також була першою жінкою, яка очолила Державну раду (Вищий адміністративний суд) Греції, зазначає Reuters. У Греції посада президента має номінальний і церемонійний характер. Президент є головнокомандувачем грецької армії, затверджує склад уряду і нові закони. (Відео Reuters)