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22 січня 2020, Київ 18:52
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Греція має президентку – відео

Греція має президентку – відео
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Парламент Греції 22 січня вперше обрав президентом жінку, голову Вищого адміністративного суду Греції Екатеріні Сакелларопулу. За Сакелларопулу проголосував 261 член парламенту з 300. Вона складе присягу 13 березня. Сакелларопулу також була першою жінкою, яка очолила Державну раду (Вищий адміністративний суд) Греції, зазначає Reuters. У Греції посада президента має номінальний і церемонійний характер. Президент є головнокомандувачем грецької армії, затверджує склад уряду і нові закони. (Відео Reuters)

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