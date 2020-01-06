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06 січня 2020, Київ 11:33
Новини | Суспільство

Греція: вболівальник болгарського футбольного клубу загинув після побиття фанатами опонентів

Фанати грецького клубу ПАОК запускають піротехніку на матчі улюбленої команди проти «Челсі», Салоніки, вересень 2018 року

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Громадянин Болгарії помер у північному грецькому місті Салоніки після того, як його побили фанати грецького футбольного клубу ПАОК та переїхала машина. Про це повідомила місцева поліція.

За даними правоохоронців, вдень 5 січня від 15 до 20 фанатів ПАОК, озброєних кийками, напали на трьох болгар. Це сталося поблизу паркувального майданчика в центрі Салоніків.

Як пояснюють у поліції, один із постраждалих, 28-річний чоловік, впав на дорогу після побиття і його переїхало авто. Двоє його супутників отримали травми, які не загрожують життю.

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Поліція затримала 14 людей у зв’язку з нападом. 6 січня поліцейські продовжують шукати водія автомобіля та чекають на висновки розтину. Вони мають допомогти встановити, чи померла жертва від травм, завданих нападниками, чи внаслідок наїзду автівки.

Всі троє постраждалих болгар були фанатами професійного болгарського клубу «Ботев Пловдів». Прихильники цієї команди також пов’язані з найбільшим місцевим суперником клубу ПАОК у Салоніках – «Арісом».

4 січня всі троє були присутні на місцевому матчі «Арісу» проти ПАОК, який завершився з рахунком 4:2 на рахунок «Арісу».

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