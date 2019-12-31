ФІФА може змінити правило офсайду на користь атаки – The Times

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) може внести зміни в трактування правила офсайду, повідомляє британське видання The Times.

За інформацією джерела, гравець команди, яка атакує, перебуватиме в положенні «поза грою» в разі наявності «видимого просвіту» між ним і гравцем команди, що захищається. Іншими словами, в разі, якщо гравець атаки буде всім тілом розташований ближче до воріт суперника, ніж гравець захисту, тоді фіксуватиметься офсайд. Зараз офсайд фіксується у випадках, коли частини тіл гравців атаки, якими можна забити гол, розташовуються ближче до воріт суперника.

Якщо ФІФА ухвалить рішення змінити правило, вона звернеться до Міжнародної ради футбольних асоціацій (IFAB), яка відповідає за регулювання правил у футболі, з проханням оцінити можливість зміни трактування і згодом внесення зміни в правила.

Востаннє зміни до правил трактування офсайду були внесені в 1990 році: гравцям команди, що атакує, дозволили перебувати на одній лінії з останнім захисником, раніше гравці атаки мали розташовуватися перед останнім гравцем команди, що захищається.