Англійський футбол під санкціями. Китай відреагував на критику «уйгурської політики»

Китайська державна телекомпанія CCTV скасувала трансляцію футбольного матчу між лондонським «Арсеналом» і «Манчестер Сіті», що відбувся 15 грудня. Причиною такого демаршу став твіт нападника лондонського клубу Месута Озіла, в якому він розкритикував жорстокі репресії, які провадить Пекін проти корінних мусульманських тюркомовних народів у північно-західній провінції Синьцзян.

Англійська Прем’єр-ліга – вищий футбольний дивізіон Англії – уклала в Китаї вигідну трирічну угоду на 700 мільйонів доларів на право телевізійної трансляції матчів англійського чемпіонату. Договір діє до 2022 року і є найвигіднішою угодою з телемовниками на зарубіжних ринках.

Озіл, німець із турецьким корінням, піддав критиці жорстоке поводження Китаю з корінними етнічними групами в регіоні Синьцзян. На своїй сторінці в твітері 13 грудня він назвав Синьцзян Східним Туркестаном.

Саме такий термін зазвичай використовує корінна мусульманська меншина регіону. Футболіст також розкритикував інші мусульманські країни за те, що вони публічно не виступили проти репресій, у тому числі проти катувань та примусової депортації представників тюркомовних меншин у табори для інтернованих.

Найчисленніша автохтонна етнічна група Синьцзяну – уйгури, на другому місці – казахи. У регіоні також проживають етнічні киргизи, татари, таджики і хуей-цзу, також відомі як дунгани.

Хань, титульна етнічна група Китаю, є другою за чисельністю національною громадою в Синьцзяні.

У серпні минулого року представники ООН з прав людини заявили, що приблизно 1 мільйон мусульман, в основному уйгури, перебувають в «анти-екстремістських центрах» у Китаї, ще кілька мільйонів відправили в так звані «табори для перевиховання».

Інформація про наявність у Китаї спеціальних установ для примусового утримання мусульман почала з’являтися в 2014 році. Протягом декількох років офіційний Пекін спростовував це, однак пізніше визнав наявність таборів. Китай запевняє світову спільноту, що зазначені в доповіді об’єкти не є таборами для інтернованих. У Пекіні заявляють, що це – частина «програми професійної освіти і навчання», яка допомагає людям «усвідомити деструктивну суть тероризму і релігійного екстремізму».

Державні ЗМІ Китаю 16 грудня посилили тиск на Месута Озіла.

Редакція Global Times розкритикувала вчинок футболіста, назвавши його «цирковою виставою». На їхню думку, Озіл зловжив своєю публічністю і впізнаваністю, а це призведе до «серйозних наслідків» для «Арсеналу» (клубу, в якому грає Озіл – ред.), повідомляє AFP.

Щонайменше 1 мільйон уйгурів і представників інших корінних народів регіону Синьцзян примусово інтерновані в табори, де вони зазнають «політичного перевиховання»: їх б’ють, катують, морять голодом, а також забороняють розмовляти рідною мовою і відправляти релігійні обряди.

Китай і раніше доволі різко реагував на будь-які критичні зауваження щодо власної внутрішньої політики. Національна баскетбольна асоціація США (NBA) зазнала на собі гнівної реакції Китаю в жовтні поточного року, коли «Г’юстон Рокетс» – команда з Техасу – виступила з підтримкою демократичних протестів у Гонконзі, автономному регіоні, керованому Пекіном.

4 жовтня генеральний директор команди Деріл Морі опублікував твіт: «Борітеся за свободу, підтримуйте Гонконг», чим спровокував «вогняну бурю». Пізніше цей твіт був видалений.

Згодом Китайська баскетбольна асоціація заявила про те, що припиняє свою співпрацю з NBA. З аналогічною заявою виступили кілька китайських компаній-виробників спортивного одягу, побутової техніки і продуктів харчування. Від співпраці з NBA відмовився комерційний банк «Shanghai Pudong Development Bank», а національний мовник CCTV спільно з цифровою платформою «Tencent» оголосили про те, що відмовляються від трансляцій передсезонних матчів асоціації.

Китай є прибутковим іноземним ринком і для NBA. На нього припадає близько 10 відсотків поточних доходів ліги. В останні роки NBA витратила мільйони доларів на саморекламу, будівництво спортивних майданчиків, безкоштовні трансляції та залучення зірок для популяризації передсезонних ігор.

4 грудня 2019 Палата представників США переважною більшістю голосів схвалила законопроект, який зобов’язує адміністрацію Трампа посилити тиск на Пекін у зв’язку з утисками мусульман. У пресі закон отримав назву «Про уйгурів». Він закликає президента Дональда Трампа запровадити персональні санкції щодо членів політбюро Комуністичної партії Китаю, котрі несуть відповідальність за репресії щодо мусульман, які проживають в Синьцзян-Уйгурському автономному районі.

У Пекіні ініціативу американських конгресменів назвали «зловмисною атакою проти Китаю і серйозним втручанням у внутрішні справи країни», закликавши владу США «виправити допущену помилку».

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