New York Times: зі США вперше за 30 років вислали китайських дипломатів

Влада Сполучених Штатів Америки восени вислала з країни двох співробітників посольства Китаю, стверджує американська газета The New York Times з посиланням на джерела. Про висилку не повідомляв ні офіційний Вашингтон, ні Пекін.

Газета стверджує, що китайські дипломати були затримані на території військової бази в штаті Вірджинія. Доступ туди без спеціальної перепустки заборонений. Влада США запідозрила китайських громадян у шпигунстві й ухвалила рішення про їх видворення. Це перший подібний інцидент за більш ніж 30 років, пише видання.

За даними New York Times, спецслужби США вважають, що принаймні один із висланих – офіцер китайської розвідки, що працював під дипломатичним прикриттям. Стверджується, що співробітники посольства Китаю намагалися сховатися від американських військових, що переслідували їх, і зупинилися тільки тоді, коли їхньому автомобілю перегородили шлях.

У жовтні 2019 року Сполучені Штати запровадили обмеження для китайських дипломатів, зобов’язавши їх заздалегідь повідомляти про плани зустрічей із представниками місцевої влади або відвідування освітніх і дослідницьких установ. Тоді в Держдепартаменті заявляли, що це відповідь на подібні обмеження, запроваджені раніше в Китаї. Газета припускає, однак, що це було реакцією на інцидент на військовій базі.

Про те, вислав чи Китай у відповідь американських дипломатів, не повідомляється. The New York Times з посиланням на свої джерела пише, що цього не сталося.