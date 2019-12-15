Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 грудня 2019, Київ 00:25
Новини | Міжнародні

New York Times: зі США вперше за 30 років вислали китайських дипломатів

Газета стверджує, що китайські дипломати були затримані на території військової бази в штаті Вірджинія

Дивитись коментарі

Влада Сполучених Штатів Америки восени вислала з країни двох співробітників посольства Китаю, стверджує американська газета The New York Times з посиланням на джерела. Про висилку не повідомляв ні офіційний Вашингтон, ні Пекін.

Газета стверджує, що китайські дипломати були затримані на території військової бази в штаті Вірджинія. Доступ туди без спеціальної перепустки заборонений. Влада США запідозрила китайських громадян у шпигунстві й ухвалила рішення про їх видворення. Це перший подібний інцидент за більш ніж 30 років, пише видання.

За даними New York Times, спецслужби США вважають, що принаймні один із висланих – офіцер китайської розвідки, що працював під дипломатичним прикриттям. Стверджується, що співробітники посольства Китаю намагалися сховатися від американських військових, що переслідували їх, і зупинилися тільки тоді, коли їхньому автомобілю перегородили шлях.

У жовтні 2019 року Сполучені Штати запровадили обмеження для китайських дипломатів, зобов’язавши їх заздалегідь повідомляти про плани зустрічей із представниками місцевої влади або відвідування освітніх і дослідницьких установ. Тоді в Держдепартаменті заявляли, що це відповідь на подібні обмеження, запроваджені раніше в Китаї. Газета припускає, однак, що це було реакцією на інцидент на військовій базі.

Про те, вислав чи Китай у відповідь американських дипломатів, не повідомляється. The New York Times з посиланням на свої джерела пише, що цього не сталося.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG