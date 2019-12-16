Китайський телеканал не показав матч «Арсенал» – «Манчестер Сіті» через висловлювання футболіста Озіла

Китайський державний телевізійний мовник CCTV скасував 15 грудня показ матчу англійської футбольної прем’єр-ліги між лондонським «Арсеналом» та «Манчестер Сіті». Це сталося після того, як гравець лондонського клубу Месут Озіл розкритикував жорстокі дії Пекіна проти китайських мусульман.

Англійська футбольна прем'єр-ліга (АПЛ) має з CCTV трирічну угоду на показ матчів на суму 700 мільйонів доларів США. Договір розрахований до 2022 року, Китай є найприбутковішим для АПЛ закордонним ринком.

13 грудня Озіл, який є німцем турецького походження, критичновисловився щодо жорстокого поводження Китаю з уйгурами та іншими меншинами у регіоні Сіньцзян. Він також критикував інші мусульманські країни за те, що вони не протистоять порушенням, серед яких примусові висилки та тортури.

Китайські державні ЗМІ 16 грудня відреагували на слва Озіла. Global Times назвала заяву Месута Озіла «клоунським виступом» і заявила, що він зловживає своїм становищем публічної особи. Державне видання також додало, що для команди «Арсенал» будуть «серйозні наслідки», повідомляє AFP.

У Китаї щонайменше 1 мільйон уйгурів та інших меншин, насильно утримуваних у спеціальних таборах, де вони зазнають тортур, їх позбавляють їжі, також заперечуються їхні релігійна та мовна свободи.