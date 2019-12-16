Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
16 грудня 2019, Київ 18:42
Новини | Спорт

ФІФА позивається до Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні

Зепп Блаттер та Мішель Платіні

Дивитись коментарі

ФІФА 16 грудня подала позови до відповідних швейцарських судів проти колишнього президента організації Зеппа Блаттера та колишнього віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, вимагаючи повернення 2 мільйонів швейцарських франків, необґрунтовано виплачених Платіні ще у лютому 2011 року.

Відповідне рішення раніше ухвалив Комітет з управління ФІФА.

У ФІФА обіцяють, що повернені кошти спрямують на розвиток футболу.

(Л-П) Зепп Блаттер, Жером Вальк і Маркус Каттнер (комбіноване фото)
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

FIFA висунула нові звинувачення проти Зеппа Блаттера

У кінці травні 2015 року у FIFA розгорівся великий корупційний скандал. У грудні того ж року Блаттера, який був президентом федерації з 1998 року, звинуватили у зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному привласненні коштів. Його усунули від футболу на 8 років.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG