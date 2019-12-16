ФІФА позивається до Зеппа Блаттера та Мішеля Платіні

ФІФА 16 грудня подала позови до відповідних швейцарських судів проти колишнього президента організації Зеппа Блаттера та колишнього віце-президента ФІФА Мішеля Платіні, вимагаючи повернення 2 мільйонів швейцарських франків, необґрунтовано виплачених Платіні ще у лютому 2011 року.

Відповідне рішення раніше ухвалив Комітет з управління ФІФА.

У ФІФА обіцяють, що повернені кошти спрямують на розвиток футболу.

У кінці травні 2015 року у FIFA розгорівся великий корупційний скандал. У грудні того ж року Блаттера, який був президентом федерації з 1998 року, звинуватили у зловживанні посадовими повноваженнями і незаконному привласненні коштів. Його усунули від футболу на 8 років.