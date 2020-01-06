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06 січня 2020, Київ 10:02
Новини | Спорт

Футбол: «Динамо» віддало Гармаша в оренду до «Ризеспора»

Оренда Гармаша розрахована до кінця сезону 2019-2020 років

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Київське «Динамо» віддало півзахисника Дениса Гармаша в оренду до турецького «Ризеспора», повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Оренда розрахована до кінця сезону 2019-2020 років.

29-річний Гармаш перебуває в структурі київського «Динамо» з 2007 року. Загалом він зіграв 284 матчі в офіційних турнірах. У цьому сезоні півзахисник забив один гол і віддав дві гольові передачі у 20 матчах.

Після 17 турів «Ризеспор» іде на 12 місці в чемпіонаті Туреччини з футболу. У складі команди з міста Ризе виступає ще один українець – Микола Морозюк.

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