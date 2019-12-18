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18 грудня 2019, Київ 14:18
Новини | Політика

Кубок України: «Динамо» зіграє з «Олександрією» в 1/4 фіналу

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Київське «Динамо» зіграє з «Олександрією» з Кіровоградської області у чвертьфіналі Кубку України з футболу.

Жеребкування відбулося в Будинку футболу в Києві. Серед інших пар:

  • «Минай» (Закарпатська область) – «Інгулець» (Кіровоградська область);
  • «Альянс» (Липова Долина, Сумська область) – «Маріуполь» (Донецька область);
  • «Десна» (Чернігів) – «Ворскла» (Полтава).

Матчі відбудуться 4 березня 2020 рік.

Фінал турніру зіграють 13 травня в Тернополі. Резервним стадіоном визначили «Арену Львів».

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