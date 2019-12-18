Кубок України: «Динамо» зіграє з «Олександрією» в 1/4 фіналу

Київське «Динамо» зіграє з «Олександрією» з Кіровоградської області у чвертьфіналі Кубку України з футболу.

Жеребкування відбулося в Будинку футболу в Києві. Серед інших пар:

«Минай» (Закарпатська область) – «Інгулець» (Кіровоградська область);

«Альянс» (Липова Долина, Сумська область) – «Маріуполь» (Донецька область);

«Десна» (Чернігів) – «Ворскла» (Полтава).

Матчі відбудуться 4 березня 2020 рік.

Фінал турніру зіграють 13 травня в Тернополі. Резервним стадіоном визначили «Арену Львів».