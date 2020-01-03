УЄФА назвав українця серед найперспективніших футболістів Європи

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) назав українського півзахисника Богдана Лєднєва серед 50 молодих гравців, за якими необхідно стежити у 2020 році.

21-річний Лєднєв наразі виступає в луганській «Зорі», проте права на гравця належать київському «Динамо».

У нинішньому сезоні Української прем’єр-ліги Лєднєв зіграв у 16 матчах, у яких відзначився дев’ятьома м’ячами. Ще по голу він забив у кубковому матчі проти «Олександрії» з Кіровоградської області та у кваліфікації Ліги Європи проти іспанського «Еспаньйола».

До переліку 50 найперспективніших гравців європейських чемпіонатів також потрапили захисник Додо та півзахисник Тете, які виступають за донецький «Шахтар».

Упродовж минулих двох років до аналогічних підбірок від УЄФА потрапляли гравці «Динамо» Віталій Миколенко, Микола Шапаренко, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков та воротар іспанського клубу «Реал Мадрид» і збірної України Андрій Лунін.