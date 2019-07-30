Двоє українських футболістів потрапили до переліку 50 найперспективніших за версією УЄФА

Гравці київського «Динамо» Денис Попов та Георгій Цітаішвілі потрапили до переліку 50 найперспективніших за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

20-річного Дениса Попова в УЄФА описують як «стійкого центрального захисника та експерта з питань відбору м’яча», а 18-річного Цітаішвілі – як «вибухового вінґера з перспективами».

Обидва гравці в червні стали чемпіонами світу в складі збірної України віком до 20 років.

Влітку 2018 року до аналогічної підбірки від УЄФА потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв та Віктор Циганков, а в січні 2019 року – голкіпер іспанського клубу «Реал Мадрид» Андрій Лунін, захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко та динамівський півзахисник Микола Шапаренко.