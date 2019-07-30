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30 Липень 2019, Київ 19:57
Новини | Спорт

Двоє українських футболістів потрапили до переліку 50 найперспективніших за версією УЄФА

Георгій Цітаішвілі в складі юнацької збірної України U-20

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Гравці київського «Динамо» Денис Попов та Георгій Цітаішвілі потрапили до переліку 50 найперспективніших за версією Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

20-річного Дениса Попова в УЄФА описують як «стійкого центрального захисника та експерта з питань відбору м’яча», а 18-річного Цітаішвілі – як «вибухового вінґера з перспективами».

Обидва гравці в червні стали чемпіонами світу в складі збірної України віком до 20 років.

/**/ /**/ /**/ Збірна України з футболу U-20
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Влітку 2018 року до аналогічної підбірки від УЄФА потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв та Віктор Циганков, а в січні 2019 року – голкіпер іспанського клубу «Реал Мадрид» Андрій Лунін, захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко та динамівський півзахисник Микола Шапаренко.

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