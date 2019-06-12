15 червня в польському Лодзі юнацька збірна України з футболу зіграє у фіналі чемпіонату світу для спортсменів до 20 років з командою Південної Кореї. Це найбільше досягнення українського футболу на рівні збірних команд, попередній рекорд встановила національна збірна у 2006 році, дійшовши до чвертьфіналу чемпіонату світу в Німеччині.

Радіо Свобода проведе текстову трансляцію поєдинку, який почнеться о 19:00 в місті Лодзь, Польща.

11 червня українські футболісти завдяки голу півзахисника київського «Динамо» Сергія Булеца здобули перемогу над Італією з рахунком 1:0. У тому матчі італійцям все ж таки вдалося забити гол у ворота українців, але після перегляду відеоповтору в системі VAR суддя відмінив його через порушення з боку футболіста збірної Італії.

Зараз на чемпіонаті світу U-20 збірна України є єдиною командою, яка не програла жодного матчу. Південна Корея програвала на груповому етапі Португалії.

Груповий етап підопічні Олександра Петракова закінчили перемогою у групі D, обігравши Катар і США, розійшовшись миром з Нігерією. В одній восьмій фіналу Україна перемогла Панама з рахунком 4:1, в чвертьфіналі - Колумбію (1:0), а у півфіналі - Італію (1:0).

На молодіжних чемпіонатах світу українські збірні грали у 2001, 2005, 2015 та 2019 роках, проте лише зараз у Польщі «синьо-жовтим» вдалося пробитися далі від 1/8 фіналу.

Для тренера Олександра Петракова це вже не перший світовий чемпіонат U-20 - у 2015 році він разом з «синьо-жовтими» пробився до 1/8, де не зміг пройти команду Сенегалу, які тоді за результатами пенальті отримали путівку до чвертьфіналу.