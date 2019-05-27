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27 Травень 2019, Київ 22:57
Новини | Спорт

Футбол: юнацька збірна України здобула другу перемогу на чемпіонаті світу

Українці здолали однолітків із Катару – 0:1

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Юнацька збірна України з футболу (до 20 років) здобула другу перемогу на груповому етапі чемпіонаті світу, який відбувається в Польщі.

Українці здолали однолітків із Катару – 0:1. Єдиний гол у матчі забив захисник київського «Динамо» Денис Попов.

Тепер українці мають шість очок із шести можливих. В останньому турі Україна зіграє з Нігерією, яка має три очки і матч у запасі.

У юнацькому чемпіонаті світу беруть участь 24 збірні, які розподілені на шість груп. До плей-оф виходять команди, які посіли перші два місця в групі, та чотири кращі команди, які завершили груповий етап на третьому місці.

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