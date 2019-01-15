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15 Січень 2019, Київ 18:30
Новини | Події

Троє українських футболістів увійшли до переліку найперспективніших за версією УЄФА

19-річний захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко

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Троє українських футболістів увійшли до переліку «50 молодих гравців, які можуть стати великими новинами» у 2019 році за версією репортерів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА).

До цього списку потрапив 19-річний голкіпер іспанського клубу «Реал Мадрид» Андрій Лунін, 19-річний захисник київського «Динамо» Віталій Миколенко та 20-річний динамівський півзахисник Микола Шапаренко.

Влітку 2018 року до аналогічної підбірки від УЄФА потрапили півзахисники «Динамо» Володимир Шепелєв та Віктор Циганков.

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