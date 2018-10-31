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31 Жовтень 2018, Київ 23:11
Новини | Події

Футбол: визначилися чвертьфіналісти Кубка України з футболу

До чвертьфіналу Кубка України з футболу вийшли два клуби з другого за силою українського дивізіону

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31 жовтня відбулися всі матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Матчі закінчилися з такими рахунками:

  • «Калуш» (Івано-Франківська область) – «Дніпро-1» (Дніпро) – 0:3;
  • «Минай» (Закарпатська область) – «Динамо» (Київ) – 1:3;
  • «Гірник» (Дніпропетровська область) – «Львів» – 0:1;
  • «Інгулець» (Кіровоградська область) – «Маріуполь» (Донецька область) – 3:1;
  • «Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2;
  • «Черкащина-Академія» – «Карпати» (Львів) – 0:1;
  • «Шахтар» (Донецьк) – «Олімпік» (Донецьк) – 3:2;
  • «Десна» (Чернігів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:1 (4:5 по пенальті).

Таким чином, до чвертьфіналу турніру вийшли два клуби з другого за силою українського дивізіону – «Інгулець» та «Дніпро-1».

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