Футбол: визначилися чвертьфіналісти Кубка України з футболу

31 жовтня відбулися всі матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу.

Матчі закінчилися з такими рахунками:

«Калуш» (Івано-Франківська область) – «Дніпро-1» (Дніпро) – 0:3;

«Минай» (Закарпатська область) – «Динамо» (Київ) – 1:3;

«Гірник» (Дніпропетровська область) – «Львів» – 0:1;

«Інгулець» (Кіровоградська область) – «Маріуполь» (Донецька область) – 3:1;

«Чорноморець» (Одеса) – «Ворскла» (Полтава) – 1:2;

«Черкащина-Академія» – «Карпати» (Львів) – 0:1;

«Шахтар» (Донецьк) – «Олімпік» (Донецьк) – 3:2;

«Десна» (Чернігів) – «Зоря» (Луганськ) – 1:1 (4:5 по пенальті).

Таким чином, до чвертьфіналу турніру вийшли два клуби з другого за силою українського дивізіону – «Інгулець» та «Дніпро-1».