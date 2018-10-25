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26 Жовтень 2018, Київ 00:45
Новини | Події

«Динамо» вирвало перемогу над французьким «Ренном» у виїзному матчі Ліги Європи

«Динамо» перемогло «Ренн» із рахунком 1:2

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Київське «Динамо» вирвало перемогу над французьким «Ренном» у виїзному матчі в третьому турі Ліги Європи.

Рахунок у матчі ударом з-за меж штрафного майданчика відкрив захисник «Динамо» Томаш Кенжьора на 21-хвилині. Французи відігралися наприкінці першого тайму, коли Клеман Греньє забив зі штрафного удару.

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На 89-й хвилині вирішальний гол забив Віталій Буяльський. Перед цим «Динамо» залишилося в меншості після вилучення Володимира Шепелєва.

Після трьох турів «Динамо» та «Астана» мають по п’ять очок у групі К, «Ренн» – три, чеський «Яблонець» – два.​

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